Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван средний срок выплаты ипотеки в России

Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру». В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

Ипотечный кредит россияне в среднем берут на 18 лет, выяснили аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.
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Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

News.ruвчера в 14:05

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
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Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
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Tesla рекордно подорожала за сутки

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В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
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В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
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Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Kia озвучила рублевые цены на кроссовер Seltos

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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

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