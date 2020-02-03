Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван средний срок выплаты ипотеки в России

Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру». В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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с чего всё началось

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

Ипотечный кредит россияне в среднем берут на 18 лет, выяснили аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.
ТАСС07:15

Подробнее о событии

Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

News.ru14:05

Исследование: вырос средний срок ипотечного кредитования россиян

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В 2019 году в Татарстане стали реже на 20% выдавать ипотеку

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Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

Коммерсантъ07:59

Ипотеку в Татарстане стали выдавать реже на 20% по итогам 2019 года

Татар-информ07:47

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Lenta.ru13:24

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

ТАСС07:15
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Армия и оружие

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Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
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Иркутянка с пистолетом напала на прохожую и украла телефон

Женщина рассказала, что вечером на улице к ней подошла неизвестная и, угрожая пистолетом, потребовала деньги.
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Показали новый Mitsubishi Outlander

В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
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Джикия оценил трансферную стоимость Мирзова в двести рублей

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в шуточной форме оценил трансферную стоимость своего партнера по команде Резиуана Мирзова.
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Космос

В США планируют запускать космические ракеты с помощью центрифуги

По своим размерам центрифуга превосходит площадь футбольного поля, предполагается, что она способна будет раскрутить космическую ракету до скорости 8000 км/ч.
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Авто

GM возродит марку Hummer в виде 1000-сильного пикапа

Американский автоконцерн General Motors официально объявил о возрождении бренда Hummer, под которым теперь марка GMC будет выпускать пикап с полностью электрической силовой установкой.
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Полет на Марс мог состояться до Олимпиады-80

Стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5» и переход из корабля в корабль были подготовительными к полету станций.
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РИА Новости вчера в 19:07
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Газета.Ru 16:25
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

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Здоровье

В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Актуальные Новости 03:02
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МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
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Общество

Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах

В представлении, как уточняет агентство, Генпрокуратура просит изменить приговор в отношении Котова: снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.
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Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
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Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж 14:27
Общество

Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Известия 03:45
Происшествия

На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
ТАСС 19:15
Происшествия

В Новосибирске при обрушении крыши кафе погибла девушка

В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша кафе. Инцидент произошел ночью 2 февраля, когда в заведении проходила гаражная вечеринка.
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Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён

REGNUM 08:11
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Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса

Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
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