Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.

Происшествия Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Происшествия Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.

Политика Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу «Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Общество Дерипаску лишили гражданства Кипра Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.

Политика Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.

Спорт МИД России выступил против политизации спорта Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.