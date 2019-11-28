Недвижимость
Газета.RuНазван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Происшествия
Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД
Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.
Авто
GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8
Российскую сертификацию GAC GS8 прошел еще в сентябре.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение
Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу
«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.
Хоккей
«Северсталь» обыграла «Адмирал»
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Общество
Дерипаску лишили гражданства Кипра
Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Общество
Москву назвали лучшим городом для туризма в мире
Политика
Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла женщина
Инцидент произошел в отделе полиции №3 Оренбурга в ночь на 27 ноября.
Спорт
МИД России выступил против политизации спорта
Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Авто
Введен ГОСТ для классических автомобилей
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации
На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.