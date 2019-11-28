Недвижимость

Газета.RuГазета.RuНазван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
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