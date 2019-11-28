Недвижимость

Газета.RuГазета.RuНазван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Эксперты посчитали, сколько лет надо выплачивать ипотеку за «однушку»

News.ru28 ноября в 22:14

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

Газета.Ru28 ноября в 12:55

Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

ТАСС27 ноября в 19:05

«Авито» назвало регионы, где можно быстрее закрыть ипотеку

РБК28 ноября в 05:06

В Иркутской области ипотеку можно закрыть за 4 года

SIA.ru28 ноября в 01:39

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

REGNUM27 ноября в 21:33

Эксперты рассказали о сроках выплаты ипотеки в России

Известия28 ноября в 06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека

РИА Новости 07:42
Политика

Генсек ООН обратился к человечеству

"Прекратить нашу войну с природой" призвал человечество генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Вести.Ru 09:00
Политика

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости

News.ru 10:45
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Хоккей

«Барыс» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Маликова готовится к свадьбе

19-летняя Стефания поймала букет невесты и теперь, согласно примете, готовится к торжественному событию.
ТВ Центр 09:11
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Спорт

Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Нева Спорт 06:40
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Футбол

Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
ProstoProSport вчера в 10:23
Экономика

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Единоборства

Российского борца Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца

Названа причина подобного решения Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев отстранен от соревнований на четыре месяца.
SM News 10:27
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Турпром 09:32
Футбол

«Динамо» обыграло на выезде «Локомотив» благодаря дублю Филиппа

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичное "Динамо" на поле "РЖД Арены" обыграло московский "Локомотив" со счетом 2:1. Для подопечных Кирилла Новикова эта победа стала третьей кряду.
Вести.Ru 10:40
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Шоу-бизнес

Аллегрова ждет предложения руки и сердца от Баскова

Николай Басков и Ирина Аллегрова поговорили о личной жизни: артиста отметила, что песня «Незаконченный роман» про них, а, значит, их отношения еще продолжаются.
Gazeta.SPb 07:21
Происшествия

Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу

Московский Комсомолец Чита 06:27
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце отреагировала на слухи об изменах Павла Прилучного

30-летняя актриса и телеведущая Агата Муцениеце впервые отреагировала на слухи об изменах своего супруга Павла Прилучного с Дарьей Мороз.
Экспресс газета 10:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Биатлон

Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

РИА Новости 07:51
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 28 ноября в 11:02
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Единоборства

Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Нева Спорт вчера в 01:43
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Известия 07:34
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Экономика

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
ТАСС 05:11
Футбол

«Спартак» и «Зенит» объявили составы перед матчем чемпионата России

РБК 10:10
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное