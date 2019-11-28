Недвижимость
REGNUMЭксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
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Политика
США сокращают отчисления в бюджет НАТО
Как передает CNN, отчисления США сократятся примерно до 16% (от общего бюджета НАТО), приблизившись к взносам Германии (с её 14,8%), несмотря на то, что американская экономика крупнее.
Спорт
Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
Происшествия
В Иркутске медсестру обвинили в истязании ребенка-инвалида
В Иркутской области медсестру заподозрили в истязании малолетнего пациента с инвалидностью.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Происшествия
Замглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Происшествия
Городской суд Петербурга заминировали и требуют 120 биткоинов
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой снова стал отцом
Экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Киберспорт
Фанат CS:GO помог забанить 14 тысяч читеров, используя самодельный ИИ
Поклонник CS:GO 2Eggs создал искусственный интеллект HestiaNet, который помог Valve заблокировать более 14 тыс. читеров.
Наука
До окончания опроса о будущем российской науки осталось трое суток
Опрос представителей российского научного сообщества, посвященный развитию науки в России, завершится 1 декабря.
Авто
Новый Renault Sandero будет круче и современнее предшественника
Судя по изображению, новая генерация Sandero получит дизайн, заметно пересекающийся с пятым поколением Clio для Европы, что не удивительно, так как обе модели построены на единой модульной платформе CMF-B.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Авто
Эксперты рассказали, как не «убить» турбированный мотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал футбольной войной матч со «Спартаком»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о важности встречи с московским "Спартаком" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Наука