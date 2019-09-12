Общество
RT на русскомНазван средний возраст жителя России
В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года. Кроме того, самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики — 28,68 года.
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с чего всё началось
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года. За почти десять лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года.RT на русскомвчера в 23:00
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РБК вчера в 15:59
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В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
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Газета.Ru 04:11
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
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В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
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Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
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Lenta.ru 02:21
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Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
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Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
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Ученые рассказали, почему люди с возрастом набирают вес
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Общество
Медведев призвал ввести более гибкий рабочий график
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что дистанционная занятость в стране должна быть урегулирована трудовым законодательством.
Московский Комсомолец вчера в 07:22
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25