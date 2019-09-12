По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года. За почти десять лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года.

с чего всё началось

В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года. Кроме того, самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики — 28,68 года.

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