Общество

RT на русскомRT на русскомНазван средний возраст жителя России

В 2018 году разница среднего возраста между мужчинами и женщинами составила пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года. Кроме того, самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя республики — 28,68 года.
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с чего всё началось

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года. За почти десять лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года.
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Назван средний возраст жителя России

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Эксперты подсчитали средний возраст россиян

ТК Звездавчера в 23:44

Назван средний возраст россиян

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