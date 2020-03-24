Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает УНИАН.
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Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Piter.tv05:00

Стал известен срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Городовой04:50

Власти Украины надеются побороть эпидемию коронавируса к маю

Росбалт04:45

На Украине назвали возможный срок завершения эпидемии коронавируса в стране

Rambler News Service04:26

Офис Зеленского назвал срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

iReactor04:23

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Lenta.ru03:35
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Общество

Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Российская газета 02:13
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Общество

Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

РИА Новости 04:21
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы

Live24 02:45
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:49
Армия и оружие

Стало известно о гибели 60 российских военных в Сирии и потерях в ВКС

Как пишет издание, большинство потерь возникли из-за неопытности российских военных в экспедиционных операциях и проблем с техникой.
Shraibikus News 03:03
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Авто

Suzuki объявляет о начале строительства нового завода

Представители Suzuki поделились информацией о строительстве нового предприятия. Завод японского бренда будет расположен в Мьянме.
Car.ru вчера в 11:04
Общество

Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность

Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Коммерсантъ 05:24
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Здоровье

Травников сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией усиливают в Новосибирской области.
Atas.info 03:33
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Финансы

ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей

Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
RT на русском 04:33
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Общество

Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу

Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу в связи с распространением коронавирусной инфекцией.
RZN.info 05:08
Музыка

Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»

Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Народные новости вчера в 10:31
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля.
Профиль вчера в 03:57
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

В России из-за коронавируса банки меняют режим работы

Крупнейшие банки начали менять режим работы из-за эпидемии коронавируса.
НТВ 04:06
Общество

Чечня первой из регионов России закрыла кафе и рестораны

Накануне глава Чечни призвал граждан не посещать с детьми торговые центры, а пожилых людей – не выходить из дома без особой необходимости.
Эхо Москвы вчера в 20:20
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
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