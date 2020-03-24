Общество
Lenta.ruНазван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает УНИАН.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине назвали возможный срок завершения эпидемии коронавируса в стране
Rambler News Service04:26
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Общество
Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Стало известно о гибели 60 российских военных в Сирии и потерях в ВКС
Как пишет издание, большинство потерь возникли из-за неопытности российских военных в экспедиционных операциях и проблем с техникой.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Авто
Suzuki объявляет о начале строительства нового завода
Представители Suzuki поделились информацией о строительстве нового предприятия. Завод японского бренда будет расположен в Мьянме.
Общество
Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность
Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Здоровье
Травников сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией усиливают в Новосибирской области.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Финансы
ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Общество
Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу
Родители не получат больничный при переводе детей на удаленную учебу в связи с распространением коронавирусной инфекцией.
Музыка
Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»
Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
В России из-за коронавируса банки меняют режим работы
Крупнейшие банки начали менять режим работы из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Чечня первой из регионов России закрыла кафе и рестораны
Накануне глава Чечни призвал граждан не посещать с детьми торговые центры, а пожилых людей – не выходить из дома без особой необходимости.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.