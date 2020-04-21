Коронавирус
Моя Москва.онлайнНазван срок окончания эпидемии коронавируса в России
Заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко считает, что эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета. Об этом он сообщил газете «Известия». Эксперт убеждён, что новая инфекция действует по тем же законам, что и предыдущие.
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с чего всё началось
Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время. Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ.Известиявчера в 16:49
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Пульмонолог предположил, что эпидемия коронавируса в России продлится до конца лета
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