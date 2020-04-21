Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время. Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ.

с чего всё началось

Заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко считает, что эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета. Об этом он сообщил газете «Известия». Эксперт убеждён, что новая инфекция действует по тем же законам, что и предыдущие.

Общество Безработные ямальцы получат максимальное пособие Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта. 61

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2K

Политика В Чечню ввели федеральные войска В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $24 Цена июньских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,212%, до $23,85 за баррель.

Наука Ученые научились предсказывать дату смерти человека Люди, страдающие деменцией смогут заблаговременно узнать дату своей смерти. Так сообщают научные сотрудники канадской ассоциации медиков. 45

Энергетика Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ. 2

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 210

Общество Доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о том, что зимой уже переболел коронавирусом и имеет в своем организме антитела к инфекции. 693

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 5

Здоровье Александр Мясников и эксперты ВЭБа предложили реформу медицины Глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников и эксперты Института ВЭБа подготовили доклад «COVID-19: Вызов здравоохранению», сообщает РБК со ссылкой на документ. 14

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 86

Политика Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. 122

Здоровье 22 случая заражения коронавирусом выявили в Хакасии За сутки у 22 человек подтвердился коронавирус - случаи зафиксированы в Абане и Белом Яре. 20

Происшествия В Курской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом Курск, 20 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Курской области 20 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 41

Шоу-бизнес Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.

Экономика Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. 324