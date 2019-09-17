Экономика

REGNUMREGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБК17 сентября в 07:10

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РЕН ТВ17 сентября в 13:26

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАСС17 сентября в 06:13

Минфин назвал срок запуска новой системы накопительных пенсий

РИА Новости17 сентября в 07:43

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РБК17 сентября в 07:10

Минфин разрабатывает законопроект о стимулировании пенсионных накоплений граждан в НПФ

Парламентская газета17 сентября в 09:45

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Российская газета17 сентября в 06:07
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