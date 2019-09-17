Экономика
REGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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Авто
На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x
Автоновости дня вчера в 07:43
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Происшествия
МИД РФ потребовал от КНДР не допускать нападений на пограничников
Директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев встретился 17 сентября с вызванным в связи с нападением северокорейских рыбаков на российских пограничников временным поверенным в делах КНДР в России Зином Чжон Хепом.
Российская газета 13:58
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
РБК 14:49
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Гаджеты
Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры
Astera вчера в 14:28
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 14 сентября в 01:40
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
США расширили санкции по Венесуэле
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
РИА Новости 14:25
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Армия и оружие
Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов
Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.
Красная весна 12:57
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
Происшествия
Более 20 человек погибли при взрыве на митинге в Афганистане
При взрыве рядом с предвыборным митингом афганского президента Ашрафа Гани погибли по меньшей мере 24 человека.
Известия 04:43
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Энергетика
Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL
Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.
Rambler News Service вчера в 04:40
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52