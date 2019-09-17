Экономика

REGNUMREGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
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Российская газетавчера в 06:07
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет

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Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.
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Власти США подали новый иск против Сноудена

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Hyundai показала подушку безопасности нового типа

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Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
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Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

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Задержан член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства.
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Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам

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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.
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В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

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Суд освободил Губайдулина из-под стражи

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Эрдоган назвал срок начала операции на северо-востоке Сирии

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