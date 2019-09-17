Экономика
REGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБКвчера в 07:10
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Минфин разрабатывает законопроект о стимулировании пенсионных накоплений граждан в НПФ
Парламентская газетавчера в 09:45
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газетавчера в 06:07
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Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Футбол
Роналду озвучил размер своего состояния
Португальский нападающий ФК "Ювентуса" Криштиану Роналду оценивает свое состояние примерно в 500 млн долларов.
Народные новости вчера в 22:35
Общество
Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот
На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках.
ТагилСити.ру 06:54
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Российская газета 07:12
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Политика
В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова
В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:13
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Политика
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ
Украинская делегация, участвующая в двухнедельном совещании ОБСЕ, проходящем в Варшаве, решила не покидать мероприятия, хотя ранее 17 сентября угрожала это сделать.
Российская газета вчера в 15:12
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Политика
Новым министром сельского хозяйства РТ назначен Марат Зяббаров
Пресс-служба правительства РТ уточняет, что Марат Зяббаров назначен и.о. вице-премьера РТ, министра сельского и продовольствия хозяйства РТ.
Казанский репортер 05:50
Политика
Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.
РБК 06:56
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Политика
Власти США подали новый иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 14:32
Общество
В России с 1 октября вводят новые правила ухода в отпуск
Поправки к Трудовому кодексу начнут работать с 1 октября 2019 года.
Телекомпания Афонтово 16 сентября в 23:44
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Происшествия
Задержан учредитель Мурманского морского пароходства
Задержан член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства.
РЕН ТВ 06:58
Происшествия
Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам
Кино-Панк 16 сентября в 12:32
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика
Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга
Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга.
Вести.Ru 06:33
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Авто
Рестайлинговую Skoda Rapid показали на фото
Рестайлинговое семейство Skoda Rapid официально представят в Китае уже в этом году.
110km.ru вчера в 17:01
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Армия и оружие
Эрдоган назвал срок начала операции на северо-востоке Сирии
По словам Эрдогана, если через две недели результата не будет, что Турция реализует свой план проведения военной операции на северо-востоке Сирии.
Московский Комсомолец 05:55