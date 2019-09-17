с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Политика В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

Общество В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Происшествия ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Армия и оружие На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Экономика В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Интернет Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.

Авто Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL Китайский автопроизводитель Chery планирует в 2020 году наладить поставки на российский авторынок удлиненных кроссоверов Exeed VX.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Происшествия Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова Суд в Москве закрыл процесс по делу адвоката Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию.

Кино Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти» Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Политика Пенс: войска США приведены в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Общество Rambler Group подала в суд на «Одноклассники» В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Ракета «Союз» доставит на орбиту микроспутники Южной Кореи Российские эксперты заявили, что в 2021 году ракете-носителю «Союз» предстоит вывести на орбиту четыре космических аппарата Корейского института агрономии и космических наук.