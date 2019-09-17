Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБКвчера в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газетавчера в 06:07
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В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
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Газета.Ru 07:27
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Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
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В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
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По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.
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Авто
Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL
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RT на русском 07:03
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Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
Суд в Москве закрыл процесс по делу адвоката Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию.
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Пенс: войска США приведены в боевую готовность
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Матвиенко осталась сенатором от Петербурга
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Rambler Group подала в суд на «Одноклассники»
В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент.
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В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
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Космос
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Российские эксперты заявили, что в 2021 году ракете-носителю «Союз» предстоит вывести на орбиту четыре космических аппарата Корейского института агрономии и космических наук.
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С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО
ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 вчера в 13:04