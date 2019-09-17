Экономика
REGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить211
с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три—пять абортов».
РБК 18:32
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает ABC.
Известия 23:04
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости вчера в 05:41
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Авто
В России начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross
Дилеры Mitsubishi в России начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
Автоновости дня 05:23
Автоспорт
Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы
В четверг в Сингапуре Даниил подтвердил, что по ходу предстоящего уик-энда сможет использовать тот же двигатель, что стоял на его машине в Монце.
Motorsport.com Russia 08:52
Хоккей
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском 12:57
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Политика
В Кремле отреагировали на задержание идущего в Москву шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе о ситуации с задержанием "шамана" в Бурятии.
Газета.Ru 07:02
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Газета.Ru 16:51
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Здоровье
От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова
Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
Южный Федеральный 15:51
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Политика
«Формула Штайнмайера» превратилась в план Порошенко
«Формула Штайнмайера», о которой стало известно в 2016 году, по существу, касается выполнения только одного, но принципиально важно пункта Минских соглашений – об особом статусе Донбасса (ДНР/ЛНР).
Независимая газета 11:45
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 18:45
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Происшествия
Искалеченная девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Малышка из Ингушетии, которой после пыток в приемной семье ампутировали руку, встретилась со своей матерью, Лидией Ажиговой.
Живая Кубань вчера в 08:01
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру 03:14
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46