Экономика
REGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
Минфин разрабатывает законопроект о стимулировании пенсионных накоплений граждан в НПФ
Парламентская газета17 сентября в 09:45
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REGNUM 05:21
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Газета.Ru 14:18
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru вчера в 14:50
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Футбол
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Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
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В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
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ТАСС вчера в 12:24