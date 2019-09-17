с чего всё началось

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

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