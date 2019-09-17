с чего всё началось

В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. О начале разработки данной инициативы сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект подготовил Минфин.

Происшествия У экс-главы Клинского района изъято имущество на 9 млрд рублей В доход РФ изъято 1 700 объектов разной недвижимости, 4 транспортных средства, а также 5 млрд рублей. Всё имущество оценено в 9 млрд рублей.

Армия и оружие Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Гаджеты Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.

Здоровье В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Наука В организмах 97% немецких детей обнаружили частицы пластика В результате ученые выявили в организме 97% детей следы 11 разных типов пластика.

Космос Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Футбол Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Футбол Байер — Локомотив 1:2 «Локомотив» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

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Шоу-бизнес Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.

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Шоу-бизнес Волочкова показала фигуру как у бодибилдера Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».

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