Экономика
ИзвестияНазван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода. О начале разработки данной инициативы сообщается на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект подготовил Минфин.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
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