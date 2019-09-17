Экономика

REGNUMREGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБК17 сентября в 07:10

Подробнее о событии

Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий

РЕН ТВ17 сентября в 13:26

Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России

Известия17 сентября в 08:08

Минфин назвал срок запуска новой системы накопительных пенсий

РИА Новости17 сентября в 07:43

Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

URA.Ru17 сентября в 07:28

Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года

РБК17 сентября в 07:10

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАСС17 сентября в 06:13

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Российская газета17 сентября в 06:07
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Общество

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Армия и оружие

В сирийском Дамаске прогремело два взрыва

Новостной фронт вчера в 14:25
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM вчера в 03:04
Происшествия

Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России

В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.
РБК вчера в 23:00
Космос

Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости вчера в 12:07
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие

В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты

Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.
Вести.Ru вчера в 23:59
Политика

В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

В четверг в Киеве прошла акция протеста против имплементации минских соглашений по "формуле Штайнмайера", в митинге приняли участие несколько сотен человек.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Технологии

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Волейбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС вчера в 16:11
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Авто

В России сертифицирован большой кроссовер GAC GS8

Российская премьера паркетника GAC GS8 состоялась год назад на Московском автосалоне, а теперь он официально допущен на рынок: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Авторевю вчера в 05:17
Кино

Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор

Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor вчера в 13:00
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия

Имущество ФСБ выставили на Avito

Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия

В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек

В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Москва 24 вчера в 03:03
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод вчера в 06:02
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

РИА Новости вчера в 16:45
Политика

Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru вчера в 02:33
Футбол

Мамаев может сегодня расторгнуть контракт с «Краснодаром»

Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года. Мамаев не заявлен на матчи чемпионата России и еврокубков.
Газета.Ru вчера в 22:57
Экономика

Банкротов могут освободить от долгов по штрафам ГИБДД и налогам

«В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например налогам, административным штрафам и т. п.»,— рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Коммерсантъ 18 сентября в 03:08
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ вчера в 11:07
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