Экономика
REGNUMНазван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Футбол
Гендиректор «Спартака» отправился в Лондон на переговоры с Венгером
Как сообщает «Спорт-Экспресс», генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения специалиста.
News.ru 07:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Гаджеты
Стартовали предзаказы на Nokia 7.2
iXBT.com вчера в 04:36
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Футбол
Лион — Зенит 1:1
Pravda.Ru 13:51
Происшествия
Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море.
ТАСС 11:34
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Игры
Valve запустила открытый бета-тест новой библиотеки Steam
Valve начала открытое бета-тестирование новой библиотеки Steam.
Cyber.sports.ru 14:41
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Политика
Россия и Украина размораживают переговоры о будущем Донбасса
Что будет обсуждать контактная группа В среду, 18 сентября, в Минске во второй раз за последний месяц соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), состоящая из представителей России, Украины и самопровозглашенных республик.
РБК 13:18
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о четвертой беременности мамы
Официального подтверждения слухам о четвёртой беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемском дворце ещё не дали.
Аргументы недели 12:26
Политика
Новых депутатов Мосгордумы привели к присяге
В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
Росбалт 08:03
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Армия и оружие
Forbes: «Циркон» обеспечит преимущество ВМФ РФ над ВМС США и Британии
Российские перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми Россия намерена вооружить свои подводные лодки, обеспечит преимущество ВМФ РФ на ВМС США и Великобритании, так как по сравнению с дозвуковыми "Калибрами", новые ракеты обладают повышенной скоростью и способны поражать различные цели, при этом оставаясь неуязвимыми для средств ПВО противника.
Военное обозрение 07:02
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Авто
Появились первые фотографии бизнес-седана DS 9
Китайские сертификационные органы выложили в открытый доступ фотографии нового седана DS 9. Конкурента Lexus ES и Volvo S90 официально покажут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 22 ноября.
Motor 09:50
Транспорт
Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Космос
Ученый рассказал о возможном путешествии во времени через черные дыры
Оказывается, в черных дырах время растягивается, а снаружи минуты длятся совершенно не так, как при сближении с этой областью.
Рамблер 03:38
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
ТАСС вчера в 14:02