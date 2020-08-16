Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнется уже в августе
Смотрите также
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Белоруссии
В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД
Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
В Крыму выявлено 45 новых случаев коронавируса за сутки
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Третий этап испытания российской вакцины от коронавируса начнется в течение 7-10 дней, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, которые приводит ТАСС, в ближайший понедельник будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований.В источнике
С чего всё началось
Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней
Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель
Комсомольская правда01:26