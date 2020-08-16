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Петербургский дневник
Петербургский дневник

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнется уже в августе

Третий этап испытания российской вакцины от коронавируса начнется в течение 7-10 дней, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, которые приводит ТАСС, в ближайший понедельник будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней

Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
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