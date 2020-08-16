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Назван срок поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот спустя месяц после начала третьего этапа исследований этого препарата. Заявление сделал руководитель учреждения Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней

Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
ТАСС01:02
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РИА Новости

Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю

РИА Новости05:15
РБК

Центр Гамалеи сообщил детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID

РБК03:11
Коммерсантъ

Российскую вакцину планируют запустить в гражданский оборот в течение 1,5 месяца

Коммерсантъ02:22
Комсомольская правда

Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель

Комсомольская правда01:26
RT на русском

Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

RT на русском02:09
Известия

Названы сроки запуска вакцины от COVID-19 в гражданский оборот в России

Известия02:05
ТАСС

Создатель вакцины от COVID-19 рассказал, когда она поступит в гражданский оборот

ТАСС01:32

Эксперты предрекли США «самую худшую осень» из-за COVID-19

США, вероятно, ждет "самая худшая осень" в истории в сфере здравоохранения на фоне текущей ситуации с коронавирусом и предстоящего гриппа, заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
ПолитРоссия04:05

Медведев надеется, что Дзюба сможет сыграть за «Зенит» в матче с ЦСКА

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние нападающего команды Артёма Дзюбы, который пропустил матч третьего тура РПЛ с «Ростовом» из-за травмы спины.
RT на русском04:18

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Катасонов объяснил, кто готовит введение цифровых денег

В процессе ответов на вопросы зрителей YouTube-канала информационного агентства «Аврора», доктор экономических наук заявил о том, что, так называемые, «хозяева денег», к коим можно причислить крупнейшие финансовые кланы планеты, контролирующие помимо всего прочего и Федеральную резервную систему США, готовят для себя «запасной аэродром» в виде цифровых денег.
Deita.ru22:20

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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