Экономика
Экспресс газетаНовая система накопительных пенсий заработает с 2021 года
Механизм, который даст россиянам возможность самостоятельно решать, делать ли отчисления для будущей пенсии из своей зарплаты, должен заработать уже с января 2021 года после принятия необходимых поправок к действующему законодательству; соответствующее уведомление опубликовало Министерство финансов РФ.
Читать в источнике
Оценить215
с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика
Горячее питание в начальной школе станет обязательным
В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Российская газета 02:23
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Авто
Skoda готовит обновленный Skoda Rapid
Rapid для Китая будет стилистически переделан под новый европейский хэтчбек Skoda Scala: автомобилю дали похожую переднюю часть, заменили бамперы и наградили горизонтальными задними фонарями с дополнительными секциями на крышке багажного отделения.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 14:46
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей.
Газета.Ru 04:15
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia вчера в 06:20
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Здоровье
Названа новая возможная причина болезни Анастасии Заворотнюк
Российская газета 17 сентября в 09:55
Армия и оружие
Турецкая оппозиция: мы одобряем создание конституционного комитета Сирии
Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил: «Мы считаем, что самым важным решением, принятым на трёхстороннем саммите РФ, Турции и Ирана в Анкаре, является старт работ по созданию конституционного комитета Сирии».
REGNUM 05:44
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Политика
Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском 07:10
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Кино
Звезды «Теории большого взрыва» воссоединятся в сериале «Карла»
Звезды "Теории большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Биалик снимутся в комедийном сериале от CBS "Карла", который является ремейком сериала "Миранда".
Piter.tv 05:52
Футбол
Луческу может возглавить «Шахтёр» или киевское «Динамо»
Румынский специалист Мирча Луческу может возглавить «Шахтёр» или киевское «Динамо».
Чемпионат 07:05
Театры
Поддержавшая Устинова актриса уволилась из пермского театра
Московский Комсомолец 06:37
Единоборства
Сергей Ковалев и Сауль Альварес готовятся провести бой
18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к боксерскому поединку между челябинцем Сергеем «Крашером» Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Первый областной 06:43
Политика
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября официально вступил в должность губернатора, сообщает газета «Губерния».
РБК 04:56
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20