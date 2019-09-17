с чего всё началось

Механизм, который даст россиянам возможность самостоятельно решать, делать ли отчисления для будущей пенсии из своей зарплаты, должен заработать уже с января 2021 года после принятия необходимых поправок к действующему законодательству; соответствующее уведомление опубликовало Министерство финансов РФ.

Новая система накопительных пенсий заработает с 2021 года

Политика Горячее питание в начальной школе станет обязательным В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Политика ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.

Авто Skoda готовит обновленный Skoda Rapid Rapid для Китая будет стилистически переделан под новый европейский хэтчбек Skoda Scala: автомобилю дали похожую переднюю часть, заменили бамперы и наградили горизонтальными задними фонарями с дополнительными секциями на крышке багажного отделения.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России 21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей.

Политика Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.

Армия и оружие МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.

Спорт Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Происшествия Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).

Технологии ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.

Происшествия Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.

Армия и оружие Турецкая оппозиция: мы одобряем создание конституционного комитета Сирии Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил: «Мы считаем, что самым важным решением, принятым на трёхстороннем саммите РФ, Турции и Ирана в Анкаре, является старт работ по созданию конституционного комитета Сирии».

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Политика Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.

Кино Звезды «Теории большого взрыва» воссоединятся в сериале «Карла» Звезды "Теории большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Биалик снимутся в комедийном сериале от CBS "Карла", который является ремейком сериала "Миранда".

Единоборства Сергей Ковалев и Сауль Альварес готовятся провести бой 18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к боксерскому поединку между челябинцем Сергеем «Крашером» Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Политика Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября официально вступил в должность губернатора, сообщает газета «Губерния».