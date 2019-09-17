с чего всё началось

Стала известна предполагаемая дата запуска обновленной пенсионной системы, которая предусматривает активное участие граждан в формировании накопительной части пенсии за счет добровольных взносов.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Происшествия СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Происшествия Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).

Армия и оружие Первая подлодка «Варшавянка» завершила заводские испытания Первая подводная лодка проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" завершила этап заводских испытаний и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь "Адмиралтейских верфей" Алиса Грицкова.

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