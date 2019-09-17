Экономика
9111.ruНазван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на уведомление Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:41, Вашингтон
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Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
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Газета.Ru вчера в 20:11
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Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
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Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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