с чего всё началось

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на уведомление Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Происшествия Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.

Футбол Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.

Экономика ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Космос Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Происшествия Найдены два фашиста, причастные к геноциду в Жестяной Горке Установлены имена двоих из 19 фашистских карателей, причастных к массовым убийствам в районе деревни Жестяная Горка во время Великой Отечественной войны, 20 сентября сообщило центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изданию РИА.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Задержанные северокорейские суда доставили в Находку В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Происшествия Имущество ФСБ выставили на Avito Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.

Общество Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.