с чего всё началось

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на уведомление Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Авто Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.

Происшествия Имущество ФСБ выставили на Avito Назначенная следствием экспертиза установила, что прапорщик снял и продал всего 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тыс. руб. каждый и 505 модулей оперативной памяти стоимостью 1,5–2,5 тыс. руб.

Авто Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V Honda CR-V является вторым самым продаваемым среднеразмерным кроссовером в США.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Футбол Дюков заявил, что к работе Егорова есть вопросы Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.

Происшествия Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.

Экономика ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Политика СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Энергетика Цены на нефть растут на открытии торгов Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.