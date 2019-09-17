с чего всё началось

Стала известна предполагаемая дата запуска обновленной пенсионной системы, которая предусматривает активное участие граждан в формировании накопительной части пенсии за счет добровольных взносов.

Политика Медведев в шутку посоветовал Алиханову сменить карьеру Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку посоветовал калининградскому губернатору Антону Алиханову подумать об изменении направления карьеры, пишет в пятницу ТАСС.

Футбол Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Политика «Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Наука Загрязнение воды было признано одной из главных причин рака Ученые выяснили, что загрязняющие вещества в водопроводной воде могут провоцировать более чем 100 000 случаев рака за время жизни одного поколения американцев.

Политика Песков рассказал о выходных днях Путина У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Происшествия Леонид Юзефович прокомментировал задержание шамана Саши Известный писатель, историк и сценарист Леонид Юзефович на своей Старнице в Фейсбуке прокомментировал задержание Александра Габышев (шаман Саша) в рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Республики Бурятии и Иркутской области.

Происшествия Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде Суд постановил освободить Устинова из-под стражи под подписку о невыезде до апелляции.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Политика Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.

Технологии Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязь разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

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Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

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