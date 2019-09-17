Экономика
АМИТЕЛОбъявлена дата запуска новой накопительной пенсионной системы
Стала известна предполагаемая дата запуска обновленной пенсионной системы, которая предусматривает активное участие граждан в формировании накопительной части пенсии за счет добровольных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
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