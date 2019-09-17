с чего всё началось

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на уведомление Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении.

Общество Назван город с самыми высокомерными россиянами Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Происшествия Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

Экономика «Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.

Политика Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика В Болгарии суд устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода по приёмке газа из «Турецкого потока» прекращено решением Верховного административного суда Болгарии, пишут РИА Новости.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря Президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.

Политика Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена, сообщается на сайте главы Исламской республики.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

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Политика Минниханов назначил Марата Зяббарова новым главой минсельхоза Татарии Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарии — министра сельского хозяйства и продовольствия назначен Марат Зяббаров.