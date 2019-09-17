с чего всё началось

Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на уведомление Минфина о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Происшествия Автомобильный мост обрушился под Псковом В Псковской области у деревни Толкачево обрушился автомобильный мост через реку Неведрянка.

Происшествия Адвокат актера Павла Устинова обжаловал приговор Адвокат Дмитрий Чешков сообщил, что подал жалобу в Мосгорсуд на приговор Тверского суда в отношении его подзащитного Павла Устинова.

Происшествия После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом Заведующая военным складом Каменки Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, умерла, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.

Политика Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена, сообщается на сайте главы Исламской республики.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Общество Назван город с самыми высокомерными россиянами Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.

Армия и оружие США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Общество Безопасным источником омега-3 являются водоросли Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Происшествия Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Происшествия На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Общество В Ростове требуют уволить мужчину-педагога за маникюр После разговора учитель снял маникюр, передает РБК. К преподавателю претензий по поводу его квалификации никогда не поступало.

Кино Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году Речь не идет о полноценной роли. Дэдпул может появиться в одном из фильмов Marvel в 2021 году.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк сообщил, когда у нее диагностировали рак Друг известной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о том, когда у нее диагностировали рак.

Экономика В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Происшествия Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.