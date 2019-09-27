Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

Кино Критики назвали минусы фильма «Гемини» с Уиллом Смитом Многие критики холодно отозвались о фильме «Гемини» с Уиллом Смитом, в котором актер сыграл «старую» и «молодую» версии главного героя.

Происшествия Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Происшествия Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Армия и оружие Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".

Футбол Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.

Происшествия Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.

Политика В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Общество В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак Российский телеведущий и юморист Максим Галкин сравнил себя с другими медийными персонами.

Общество В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Армия и оружие За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР за текущие сутки, сообщила 27 сентября пресс-служба Народной милиции республики.

Футбол УЕФА перенес матч женских сборных Косово и России в целях безопасности УЕФА перенес матч отборочного турнира женского чемпионата Европы-2021 между сборными Косово и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.