Финансы
Lenta.ruНазван срок снижения ставок по ипотеке
Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».
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«Сделано много, но кое-что еще проседает». В Минстрое обсудили результаты нацпроекта по жилью
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