Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19

К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Известиям" заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, речь идет о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals.
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с чего всё началось

«Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19»

Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19.
Известиявчера в 17:01

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В России обозначили сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

Lenta.ruвчера в 18:36

Вирусолог назвал сроки создания эффективного лекарства от коронавируса

РБКвчера в 19:25

Вирусолог назвал срок появления реально действующего лекарства от COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 18:55

Вирусолог назвал дату появления лекарства от коронавируса

RT на русскомвчера в 19:35

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

Газета.Ruвчера в 18:31

Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19

РИА Новостивчера в 17:47

«Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19»

Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

Территория новостей вчера в 09:45
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Здоровье

В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи

В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»

Газета.Ru вчера в 23:46
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Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня 11 мая в 03:53
13
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
29
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° 11 мая в 13:32
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия вчера в 20:36
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Политика

В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 16:57
13
Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Политика

Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок

Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений.
РБК вчера в 04:30
2
Футбол

«Матч» покажет все матчи Бундеслиги

Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда вчера в 09:58
Общество

Власти Новосибирской области продлят режим самоизоляции с 12 мая

Введенный на фоне коронавируса режим самоизоляции в Новосибирской области начнет постепенно смягчаться, рассказал губернатор региона Андрей Травников.
NewInform 11 мая в 08:24
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
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Общество

Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России

Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

Интерфакс вчера в 06:39
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Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
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Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
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Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Life.ru вчера в 21:21
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС вчера в 18:06
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
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Здоровье

У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

Lenta.ru вчера в 19:14
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

ФАН вчера в 05:33
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