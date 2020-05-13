Коронавирус
РИА НовостиНазван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19
К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Известиям" заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, речь идет о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals.
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с чего всё началось
Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19.Известиявчера в 17:01
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Вирусолог назвал срок появления реально действующего лекарства от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 18:55
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
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Мой Брянск вчера в 06:27
Общество
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РИА Новости вчера в 22:30
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Коммерсантъ вчера в 17:49
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Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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РБК вчера в 05:00
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
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