Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК назвал срок начала укрепления курса рубля. По его мнению, до конца года доллар не сможет выйти за пределы 80 рублей, а потом российская валюта начнет расти.

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