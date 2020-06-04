Экономике РФ потребуется два - три года для того, чтобы вернуться на докризисный уровень и восстановиться от последствий пандемии коронавируса. Подобное мнение высказал в ходе бизнес-саммита "Сценарии выхода из COVID-кризиса" глава совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

с чего всё началось

Еще одной причиной отмены карантина Троценко назвал тот факт, что две трети населения живет лишь на зарплату, потому что не имеет сбережений. Также он высказал мнение, что российская экономика восстановится до докризисного уровня не ранее чем через два–три года.

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