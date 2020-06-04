Экономика
Lenta.ruНазван срок восстановления экономики России
Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года. Такой срок назвал гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Экономике РФ потребуется два - три года для того, чтобы вернуться на докризисный уровень и восстановиться от последствий пандемии коронавируса. Подобное мнение высказал в ходе бизнес-саммита "Сценарии выхода из COVID-кризиса" глава совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.ТАСС07:21
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