Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года, считает гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко.

Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года

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Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.

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Экономика Законопроект о расширении «ипотечных каникул» внесен в Госдуму Москва, 4 июня 2020, 15:21 — REGNUM Законопроект, призванный уравнять граждан в доступе к кредитным каникулам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Тимофеевой и Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.