Экономика
Капитал страныРоссия оправится от коронавируса только через 2-3 года
Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года, считает гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко.
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Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Политика
Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами
Турция с 10 июня восстановит авиасообщение с 40 странами.
Газета.Ru 07:05
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Экономика
Прибыль «РусГидро» в 1 квартале выросла на 57%
По итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль Группы "РусГидро" по МСФО составила 25,9 млрд рублей, увеличившись на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finam.Ru 07:43
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Попова призвала создать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Авто
В России появится первый низкопольный трамвай для узкоколейных путей
Трамваи для узкоколейных путей шириной 1 тыс. мм в мире не производились с 2009 года.
РЖД-Партнер 07:45
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.
RT на русском 08:54
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.
Astera 04:58
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках
В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости вчера в 12:02
Общество
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung
Телеканал RTVI 05:22
Экономика
Законопроект о расширении «ипотечных каникул» внесен в Госдуму
Москва, 4 июня 2020, 15:21 — REGNUM Законопроект, призванный уравнять граждан в доступе к кредитным каникулам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Тимофеевой и Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 08:21
Экономика
Каждый второй инвестор в 2020 году ожидает продажи дистресс-активов
По ряду отраслей коммерческой недвижимости можно ожидать, что будет потеряно до 50% объема инвестиций.
РБК 07:07
Происшествия
На Московском шоссе фура устроила массовую аварию
На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.
МедиаРязань 08:08