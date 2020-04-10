В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

с чего всё началось

Сценарий с восстановлением российской экономики за год до уровня конца 2019 года является базовым. Он возможен при условии, что России удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала, а уже с июля начнется восстановительный рост.

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