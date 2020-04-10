Экономика
Lenta.ruНазван срок восстановления экономики России
Сценарий с восстановлением российской экономики за год до уровня конца 2019 года является базовым. Он возможен при условии, что России удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала, а уже с июля начнется восстановительный рост.
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с чего всё началось
В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.РБК10 апреля в 01:00
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Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru 11 апреля в 21:21
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru вчера в 13:15
Футбол
Серия А может возобновиться 31 мая
Проведение матчей Серии А может быть возобновлено 31 мая. В пятницу карантин в Италии был официально продлен до 3 мая.
Матч ТВ 11 апреля в 08:03
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь вчера в 19:04
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM 10 апреля в 07:25
Экономика
Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем
Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем Помимо падения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и девальвацией рубля, застройщики жилья столкнулись с дополнительной проблемой.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Здоровье
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Наука
Названы идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Учёные назвали идеальных животных для тестирования вакцин от коронавируса, сообщают "Известия".
Life.ru вчера в 21:59
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM вчера в 11:50
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Новая сделка была согласована основными участниками ОПЕК+ — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля, в рамках нее предполагалось сокращение добычи на 10 млн б/с в течение мая—июня.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Кино
Marvel раскрыла фанатам ненайденную пасхалку из «Мстителей. Финал»
Студия опубликовала кадр, указывающий на пасхалку в последней части "Мстителей".
Политика Сегодня вчера в 11:38
Здоровье
Коронавирус подтвержден еще у 16 жителей Кировской области
Министерство здравоохранения Кировской области информирует, что по состоянию на 12 апреля 2020 года получено лабораторное подтверждение заболевания новой коронавирусной инфекцией у 16 пациентов.
Правительство Кировской области вчера в 06:35
Общество
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Писателя, чей роман "Противостояние" в жанре постапокалипсиса о пандемии вышел в 1978 году, спросили в недавнем интервью изданию NPR, были ли его в жизни моменты, когда он оказывался так близок к своему собственному сюжету.
РИА Новости вчера в 19:38
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта
В Италии за сутки от коронавируса умерли 431 человек. Как сообщает ToDay News Ufa, этот показатель стал наименьшим за все 3 недели.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна 11 апреля в 02:04