Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаMorgan Stanley прогнозирует быстрое восстановление мировой экономики

Специалисты Morgan Stanley ожидают «резкую, но краткосрочную» рецессию. Они считают, что во втором квартале мировой ВВП упадет на 8,6% в годовом выражении, достигнув дна. К первому кварталу 2021 года, по их прогнозу, ВВП вырастет до 3,0%. Период рецессии будет коротким.
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