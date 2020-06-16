Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван срок восстановления мировой экономики

Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года. Такой срок назвали экономисты Morgan Stanley, пишет Bloomberg.
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«В ближайшие 2 года нас ждет сложная ситуация». Когда покупать биткоин

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Экономист предрек окончание мирового кризиса осенью

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Morgan Stanley прогнозирует выход на докризисный уровень ВВП к четвертому кварталу 2020 года

Финансовая газетавчера в 08:03

Острая, но короткая рецессия: Morgan Stanley спрогнозировал V-образное восстановление экономики

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Восстановление мировой экономики будет V-образным?

Вестник Кавказавчера в 08:22

Назван срок восстановления мировой экономики

Lenta.ru00:06

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

Интерфаксвчера в 06:02
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
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«Спартак» собирается вернуть Мелкадзе

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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
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Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском

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REGNUM 11:33
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Экономика

Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
Украина.ру 09:17
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
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Шоу-бизнес

Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото

Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
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МВД Франции намерено жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

Газета.Ru 10:11
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Общество

Роспотребнадзор считает преждевременным открытие парков в Саратове

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области пока не рассматривают возможность открытия парков.
Регион 64 11:46
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Шоу-бизнес

Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти

Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
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Происшествия

МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Армия и оружие

План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть

По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте

Известия вчера в 18:44
Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Футбол

Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе

ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
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Политика

Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии

Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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