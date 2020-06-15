Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года. Такой срок назвали экономисты Morgan Stanley, пишет Bloomberg.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм. 510

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Политика Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного. 1,6K

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Общество Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины». 75

Общество В Тульской области продлили ограничения, но открыли пляжи Тула, 16 июня 2020, 09:17 — REGNUM Действие большинства ограничительных мер в Тульской области продлено до 30 июня, изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 15 июня губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. 23

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 25

Политика В Грузии задержали гражданина России «Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.

Футбол Филиппе Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль» Ранее сообщалось, что руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с Коутиньо.

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