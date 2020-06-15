Экономика
Lenta.ruНазван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года. Такой срок назвали экономисты Morgan Stanley, пишет Bloomberg.
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Директор по стратегии ИК «ФИНАМ»: сценарий выхода из кризиса остается неопределенным
Vologda-poisk.ru14 июня в 10:08
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
В квартире стрелявшего в сотрудников ГИБДД нашли экстремистские материалы
В квартире Ратмира Галиева, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве, обнаружили экстремистские материалы.
Газета.Ru вчера в 16:58
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service вчера в 08:29
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Здоровье
Коронавирус косит липецкие предприятия
В Липецке 15 июня на очередном заседании оперативного штаба озвучили коэффициент по числу заболеваемости коронавирусом.
ГТРК Липецк вчера в 07:22
Общество
В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 12:34
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet.
АвтоВзгляд вчера в 05:36
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Армия и оружие
Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
Народные новости 02:25
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
REGNUM вчера в 06:31
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Общество
В Тульской области продлили ограничения, но открыли пляжи
Тула, 16 июня 2020, 09:17 — REGNUM Действие большинства ограничительных мер в Тульской области продлено до 30 июня, изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 15 июня губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM 02:17
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия
В Челябинске завели дело по фактам обмана дольщиков ЖК «Король Плаза»
По инициативе прокуратуры по факту совершения мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Вечерний Челябинск 02:20
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Политика
В Грузии задержали гражданина России
«Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM 02:36
Футбол
Филиппе Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль»
Ранее сообщалось, что руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с Коутиньо.
Чемпионат вчера в 22:57
Здоровье
В Твери заложили камень на месте строительства детской больницы
Губернатор Игорь Руденя и глава корпорации Сергей Чемезов заложили первый камень на месте, где в течение трех лет возведут современную высокотехнологичную клинику.
Toptver.ru вчера в 07:39
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Экономика
РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка.
ТАСС 01:35