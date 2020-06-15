Экономика
9111.ruНазван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу текущего года. Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия
Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве
Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
Газета.Ru 02:33
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru вчера в 04:54
Армия и оружие
Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
Московский Комсомолец 14 июня в 17:30
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Здоровье
Василий Орлов: «Амурчане не переболели коронавирусом до пандемии»
Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле "повезло", потому что мы якобы переболели ранее.
Амурская правда 01:42
Авто
Lexus представил новый Lexus IS
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
Общество
ЦИК передумал тестировать на коронавирус всех членов избиркомов
ЦИК передумал тестировать на коронавирус всех членов избиркомов Центризбирком отказался от обязательного тестирования на коронавирус всех членов избирательных комиссий на голосовании по поправкам в Конституцию, следует из рекомендаций ведомства.
Медиазона 03:10
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 14 июня в 06:43
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 14 июня в 13:28
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
При взрыве на полигоне в Сибири пострадали четверо военных
В Новосибирской области на территории одного из полигонов четверо военнослужащих получили травмы при взрыве гильзы артиллерийского снаряда.
Российская газета 01:37
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Внешность Любови Успенской кардинально изменилась после пластики
Архивный снимок «королевы шансона» доказал, что за прошедшее годы она изменилась кардинальным образом.
Bimru.ru 04:11
Общество
Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а также для видеонаблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек".
РИА Новости 03:28
Фигурное катание
Загитова дала последний звонок в пустой школе «Самбо-70»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выпустилась из 11 класса школы «Самбо-70».
News.ru вчера в 12:11