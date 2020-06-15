Экономика
9111.ruНазван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу текущего года. Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.
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Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Гвардиола считает, что «Сити» не сможет часто играть матчи
Все про Спорт ру 13:33
Политика
На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
REGNUM вчера в 15:01
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Экономика
Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Правительство Украины предлагает Верховной Раде в очередной раз вернуться к вопросу ограничения импорта электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии до 2022 года.
Украина.ру 09:17
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Общество
Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:15
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Глава России Владимир Путин прокомментировал критику поправок в Конституцию со стороны партии КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры».
Русская Планета 14 июня в 09:11
Политика
Канада и США продлили закрытие границы до 21 июля
Власти Канады и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
РИА Новости 11:54
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Общество
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток.
ТВ Центр 14:22
Здоровье
Как дома не пропустить обострение коронавируса, рассказал реаниматолог
"Коронавирус развивается медленно, и этот светлый промежуток очень опасный", — отметил Афончиков.
Цензуры.Нет 07:14
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес
Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото
Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
Актуальные Новости 07:05
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
По информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в Красноярске задержана женщина, избившая в лифте свою 3-летнюю внучку, передает РБК.
Инфорос 08:24
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня вчера в 09:27
Политика
Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам
Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Общество
Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Корчевников тайно женился и уже развёлся
Борис Корчевников – ведущий телевизионной программы «Судьба человека» - тайно женился на актрисе Сесиль Свердловой, но уже успел развестись.
Свободная Пресса 14:50
Футбол
ЦСКА объявил об уходе трех игроков
Бомбардир.ру 11:51
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50