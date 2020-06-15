Мировая экономика вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу текущего года. Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.

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Общество Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС. 9

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Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 94

Происшествия В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину По информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в Красноярске задержана женщина, избившая в лифте свою 3-летнюю внучку, передает РБК. 560

Политика Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.