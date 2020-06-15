Экономика
Lenta.ruНазван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года. Такой срок назвали экономисты Morgan Stanley, пишет Bloomberg.
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Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
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Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
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В России назвали условие возобновления международного авиасообщения
В Кремле заявили, что авиасообщение между Россией и другими странами возобновится при одновременном согласии большинства государств.
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Общество
Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
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Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
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Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Общество
Медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение дресс-кода
Работницу временного госпиталя для коронавирусных пациентов в "Ленэкспо" могут оштрафовать за нарушение дресс-кода.
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Петербургский дневник 13:49
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Интернет
В WhatsApp появятся денежные переводы
Рядовым пользователям за переводы платить комиссию не нужно, но для организаций введут сервисный сбор.
Evo-rus.com 02:37
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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«Арминия» досрочно вышла в Бундеслигу
«Арминия» из Билефельда досрочно получила путевку в высший дивизион чемпионата Германии.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 04:32
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Транспорт
В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
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В детском саду в Туле коронавирусом заболели 6 детей
Откроют учреждение после того, как отрицательные результаты тестов будут у всех детей и сотрудников.
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Знаменитый рыжий кот из Великобритании, прославившийся сам и прославивший своего хозяина благодаря книге "Уличный кот по кличке Боб" и одноименной экранизации, умер в возрасте не менее 14 лет в понедельник, 15 июня.
Российская газета 14:29
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Дмитрий Певцов скрыл, что похоронил маму
Актер Дмитрий Певцов скрыл от широкой общественности, что на днях похоронил свою маму.
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Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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