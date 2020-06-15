Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван срок восстановления мировой экономики

Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года. Такой срок назвали экономисты Morgan Stanley, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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