Экономика
РБКМау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
Дальнейшее развитие связано с тем, как будут решаться не экономические вопросы. Это наиболее уместная аналогия с войной, поскольку здесь есть проблема неприемлемого ущерба, есть традиционная для военных действий проблема соотношения между людскими и экономическими потерями.
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Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Rambler News Service вчера в 00:46
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
За сутки на Украине от коронавируса скончались еще 9 человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24 340 случаев коронавируса, 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02 июня в 03:02
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности
Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости 05:42
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвалилась результатами голодовки
Bimru.ru вчера в 10:47
Политика
«Готовится захват южных регионов», — украинцев пугают планами России соединить Крым с материком
Украинцев продолжают пугать масштабной российской агрессией.
Rusvesna.su 11:15
Футбол
Роман Павлюченко: Кейн раньше был никакой, «полный ноль»
Роман Павлюченко рассказал, какое впечатление на него произвёл лучший бомбардир ЧМ-2018 Гарри Кейн.
ГЛАС.RU 13:18
Происшествия
В Пермском крае скончались два медика, инфицированных коронавирусом
26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированны.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 13:32
Политика
МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг
Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 10:04
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне смогут вернуться к прежней жизни через год.
РБК 05:30
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Политика
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Игры
Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть
Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News 10:55
Политика
Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
РИА Новости 14:14
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Футбол
Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv вчера в 03:49
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47