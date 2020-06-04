Экономика

Вечерний курьерВечерний курьерНазван срок восстановления российской экономики

На восстановление отечественной экономики до докризисного уровня потребуется 2-3 года. Такой срок был обозначен генеральным директором и владельцем AEON Corporation Романом Троценко во время его выступления на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», пишет газета «Ведомости».
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В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа

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В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей

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Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
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Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине

Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Экономика

План восстановления экономики России обойдется в 5 трлн рублей

План восстановления российской экономики обойдется в 5 трлн рублей.
Известия 02 июня в 07:37
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
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Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

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РБК вчера в 08:42
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Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика

США закрывают небо для китайских авиакомпаний

Начиная с 16 июня Соединенные Штаты закроют свое небо для пассажирских рейсов китайских авиакомпаний.
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Вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье

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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Московские медики активно работают в Псковском COVID-центр

Бригада московских медиков активно работают в Псковском COVID-центре бок о бок со своими общими коллегами.
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В Москве задержали главу Российской венчурной компании

В среду стало известно, что правоохранительные органы (сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД) проводили обыски в офисах РВК и доме Повалко.
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EA массово выпустила в Steam множество своих игр

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