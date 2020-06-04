Экономика
Вечерний курьерНазван срок восстановления российской экономики
На восстановление отечественной экономики до докризисного уровня потребуется 2-3 года. Такой срок был обозначен генеральным директором и владельцем AEON Corporation Романом Троценко во время его выступления на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», пишет газета «Ведомости».
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Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru вчера в 15:39
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа
29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости.
РБК 12:54
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Политика
Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине
Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
Здоровье
Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области
На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:49
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Экономика
План восстановления экономики России обойдется в 5 трлн рублей
План восстановления российской экономики обойдется в 5 трлн рублей.
Известия 02 июня в 07:37
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Здоровье
Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 08:42
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма
Коммерсантъ 12:37
Политика
США закрывают небо для китайских авиакомпаний
Начиная с 16 июня Соединенные Штаты закроют свое небо для пассажирских рейсов китайских авиакомпаний.
Ruposters.ru вчера в 10:16
Происшествия
Вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье
Политическая Экспертиза 07:38
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Здоровье
Московские медики активно работают в Псковском COVID-центр
Бригада московских медиков активно работают в Псковском COVID-центре бок о бок со своими общими коллегами.
АиФ Псков 13:26
Происшествия
В Москве задержали главу Российской венчурной компании
В среду стало известно, что правоохранительные органы (сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следственного департамента МВД) проводили обыски в офисах РВК и доме Повалко.
РБК 12:44
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Игры
EA массово выпустила в Steam множество своих игр
По данным VentureBeat, EA в ближайшее время добавит разные части Battlefield и Titanfall 2, а через пару недель — The Sims 4. При этом Valve в рамках сделки с EA хотела выпустить на своей платформе Apex Legends, а ЕА — запустить EA Access.
Игромания.ру 11:13
Общество
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
Общество
1 июля в Волгоградской области состоится опрос о часовом поясе
В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское.
Вечерний Волгоград 11:01