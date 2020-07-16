Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
В следующем году специалисты южнокорейской компании приступят к определению концепции 6G.
Evo-rus.com 14 июля в 13:59
Космос
День 16 июля в истории
16 июля с космодрома Байконура была запущена ракета УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1», название которой впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем.
Парламентская газета вчера в 18:00
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
Live24 13 июля в 06:39
Общество
В Москве и Петербурге идут пикеты против изменения Конституции
URA.Ru вчера в 13:02
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Экономика
В Дагестане на развитие горных территорий направят 70 млн рублей
Махачкала, 16 июля 2020, 09:32 — REGNUM Госпрограмма социально-экономического развития горных территорий стартовала в Дагестане в 2020 году.
REGNUM 02:32
Политика
В Керчи заложат первые вертолетоносцы типа «Мистраль»
Симферополь, 16 июля 2020, 09:31 — REGNUM Вертолетоносцы типа «Мистраль» будут впервые заложены на заводе «Залив» в Керчи, церемония состоится 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 02:31
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:20
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Политика
Аксенов назначил нового главу Минимущества Крыма
"Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым – министра имущественных и земельных отношений Республики Крым", – сказано в документе.
РИА Новости Крым 04:41
Общество
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru 14 июля в 22:18
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19
В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Футбол
В ФК «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Уфа, 16 июля 2020, 09:55 — REGNUM В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 02:55
Наука
Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
Evo-rus.com вчера в 04:17
Армия и оружие
На Украине заметили, что Россия замещает США на мировом Олимпе
В эфире украинского интернет-портала Перепелица заметил, что сейчас многие страны Запада испытывают серьезный кризис, который может привести к изменению мирового порядка.
ФАН 03:48
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы большие шансы избежать введения повторного карантина.
РИА Новости 01:50
Политика
Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ
Председатель правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30