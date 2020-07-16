Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. 59

Шоу-бизнес Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. 109

Шоу-бизнес Мирослава Карпович устала от постоянных нападок в свой адрес Звезда «Папиных дочек» тонко намекнула подписчикам, что ей надоели обидные комментарии и постоянные публикации в СМИ.

Общество Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. 110

Общество Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. 90

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 26

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Общество В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус «Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Армия и оружие В США российский «Маркер» сочли плохой идеей Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение. 15

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика. 22

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 120

Общество Белая башня получила грант на $180 тысяч на проект реставрации Белая башня (водонапорная башня завода Уралмаш, памятник архитектуры) получила международный грант в размере $180 тыс. на проект реставрации.

Кино Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.

Экономика В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77% После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 8

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях. 860