Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Происшествия
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:56
Общество
В Минске возле здания ЦИК задержали сторонников Бабарико и Цепкало
Общественная служба новостей вчера в 21:55
Футбол
«Локомотив» и «Милан» обсудили трансферы Ал. Миранчука и Лаксальта
Сообщается, что "Локомотив" провел первый раунд переговоров с "Миланом" по поводу приобретения полузащитника Диего Лаксальта.
Soccer.ru 04:43
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Космос
Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса
Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 13 июля в 12:08
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была проведена хакерская DDoS-атака.
РБК 04:45
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия вчера в 04:42
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Происшествия
В Екатеринбурге загорелась клиника, предлагающая тесты на коронавирус
ФедералПресс 01:58
Политика
Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата
Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Армия и оружие
В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США
Переброска ядерного оружия США из ФРГ в Польшу приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО, заявил 16 июля заместитель главы МИД РФ Александр Глушко, сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 05:02
Футбол
«20 миллионов евро за Миранчука? А что он показал в Европе?» Острое мнение Романа Широкова
Если хочется, чтобы за Миранчука заплатили 20, то можно об этом и сказать.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Авто
Автодилеры в России начали выдавать номера
Напомним, дилерские центры получили право дистанционно ставить автомобили на учет и выдавать номера для них с 1 января 2020 года.
Автоновости дня 02:13
Шоу-бизнес
Фанаты «Дома-2» требуют уволить Бузову после пьяного эфира
Громкий скандал разгорелся в результате того, что Бузова была замечена пьяной во время одного из эфиров "Дома-2".
Политическая Экспертиза 14 июля в 08:38
Футбол
«Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» 1:3
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:51
Футбол
Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Агент нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.
Газета.Ru 04:38
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
Политика
МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия 00:52