Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Экономика
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Экономика
ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
Общество
В Екатеринбурге вновь побит температурный рекорд
Екатеринбург, 15 июля 2020, 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге снова побит температурный рекорд.
REGNUM вчера в 01:20
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
РИА Новости 06:01
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Политика
Путин не планирует поездку на ГА ООН и встречу с Трампом
Президент России Владимир Путин не планирует поездку на Генассамблею ООН в сентябре 2020 года и встречу там с американским лидером Дональдом Трампом.
RT на русском 05:44
Общество
Музыкальный сервис Spotify появится в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис под названием Spotify уже с 15 июля станет доступным для пользователей из России.
News-24.ru 02:00
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Политика
Помпео заявил, что США введут новые санкции против Nord Stream 2
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Обзор газет 06:24
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена уже 3 августа.
Российская газета 06:04
Футбол
ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:15
Политика
Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции
Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
Реаниматолог призвал уральцев вернуться на самоизоляцию
Медик считает, что лучшая помощь сейчас — «не по пляжам и озёрам болтаться, а самоизоляцию соблюдать».
АиФ Урал 05:12
Экономика
Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию
Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
Время Бухгалтера 04:55
Армия и оружие
В России завершился весенний военный призыв
В России завершился весенний призыв, сообщает ОТР. Обычно он длится с апреля до 1 июля, но из-за пандемии в этом году сроки сдвинулись.
Общественное телевидение России 05:24
Общество
В Севастополе за сутки выявили два новых случая коронавируса
За минувшие сутки на территории Республики Крым выявлено 17 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 05:25
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Авто
Водородный суперкар Hyperion XP-1 дебютирует в августе
Все три ветви Гипериона объединяет любовь к водороду. Его использует и суперкар Hyperion XP-1.
Драйв 05:27
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа
Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 05:09
Общество
На Кубани разрешили работу аквапарков, бассейнов и аттракционов
С 18 июля на территории края будет разрешена работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, также с жёстким соблюдением санитарных требований смогут работать бассейны.
REGNUM 05:57
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16