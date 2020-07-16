«СКА-Хабаровск» вслед за «Амуром» призвал фанатов не выходить на митинги в поддержку Фургала

Футболисты «СКА-Хабаровск» обратились к болельщикам с просьбой не участвовать в митингах в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который ранее был арестован по подозрению в организации убийств.