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Lenta.ruLenta.ru

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.В источнике
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Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в 4 года

Говорит Москва05:31

Эксперт рассчитал, когда начнётся выход мировых экономик из кризиса

REGNUMвчера в 04:10

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

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Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса

URA.Ru03:26

Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

Forbes01:54

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

РБК05:01

И десяти лет мало: Пронько дал неутешительный прогноз по доходам населения

Царьградвчера в 02:32
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Интерфакс05:17
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Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском05:47
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Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК05:58
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Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:47
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газетавчера в 09:18
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«СКА-Хабаровск» вслед за «Амуром» призвал фанатов не выходить на митинги в поддержку Фургала

Футболисты «СКА-Хабаровск» обратились к болельщикам с просьбой не участвовать в митингах в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который ранее был арестован по подозрению в организации убийств.
Metaratings05:31
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