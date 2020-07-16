Коронавирус
Lenta.ruНазван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com вчера в 08:04
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа
Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 05:09
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
По информации издания, южнокорейский автоконцерн привезет в нашу страну минивэн Carnival 4 поколения, который пришелся по вкусу любителям путешествовать, по причине высочайшего комфорта автомобиля.
Лезги газет вчера в 16:50
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Общество
В Twitter произошел массовый взлом верифицированных аккаунтов
Злоумышленники захватили верифицированные аккаунты известных людей и брендов, чтобы разместить там сообщение с призывом переводить деньги на криптокошелек.
Adindex.ru 01:59
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
В рамках автосалона в Индии в феврале этого года корейская компания презентовала концептуальный компактный кроссовер Kia Sonet.
32CARS.ru вчера в 02:42
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Авто
Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro
Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.
Известия 03:25
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
В США дебютировала обновлённая четырёхдверка Toyota Camry.
Autorating.ru вчера в 14:54
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
Политика
Кремль прокомментировал акции в поддержку Фургала в Хабаровске
Стихийный митинг длится уже пятый день подряд Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
АМИТЕЛ 01:03
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Происшествия
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес
Затравленная за роман с Прилучным Карпович ответила обидчикам
Слово и Дело вчера в 11:44
Технологии
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы
Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
Наука
Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов
Ученые из Virginia Tech изучили геном комара Aedes aegypti, который встречается на юге России и переносит различные заболевания, и нашли способ снизить его популяцию.
Evo-rus.com 05:00
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis
«Stellantis» происходит от латинского и означает «освещенный звездами», что отражает дух нового и амбициозного проекта двух легендарных автомобильных брендов.
Тарантас Ньюс 02:03
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Технологии
«Билайн» запустил совместный проект с GFN
Сервис позволяет запускать требовательные современные игры в облаке, а компьютер пользователя используется лишь как устройство ввода-вывода, то есть от него на сервер отправляются сигналы клавиатуры и мыши, а с сервера транслируется видеопоток.
Говорит Москва 13 июля в 13:03
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена уже 3 августа.
Российская газета 06:04
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38