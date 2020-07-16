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Lenta.ruLenta.ru

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.В источнике
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Аналитики назвали сроки выхода экономики России из кризиса

Комсомольская правда06:51

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

РБК05:01

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Lenta.ru04:03

Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса

URA.Ru03:26

Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

Forbes01:54

Эксперт рассчитал, когда начнётся выход мировых экономик из кризиса

REGNUMвчера в 04:10

И десяти лет мало: Пронько дал неутешительный прогноз по доходам населения

Царьградвчера в 02:32
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На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска

Известно, что накануне задержания Емельяненко призывал людей собраться на "народный сход" в поддержку жителей Хабаровска, уже несколько дней протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала.
Сахалин.Инфо05:06
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РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости06:13
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Помпео заявил, что США введут новые санкции против Nord Stream 2

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Обзор газет06:24
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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК07:01
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Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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Армия России заменит «Патриотами» советские УАЗ-469 и Hunter

Что касается общехозяйственного назначения одной из модификаций «Патриота», то это может говорить о постепенном исключении из автопарка российской армии классических 469-х УАЗов и моделей Hunter и последующем снятии их с конвейера в виду отсутствия необходимости в них ведомства.
32CARS.ru03:59
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