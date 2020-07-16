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Lenta.ruLenta.ru

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes.В источнике
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Аналитики назвали сроки выхода экономики России из кризиса

Комсомольская правда06:51

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

РБК05:01

И десяти лет мало: Пронько дал неутешительный прогноз по доходам населения

Царьградвчера в 02:32

Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса

URA.Ru03:26

Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

Forbes01:54

Эксперт рассчитал, когда начнётся выход мировых экономик из кризиса

REGNUMвчера в 04:10

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Lenta.ru04:03
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Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
News.ru03:03
10

«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости08:39
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Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM23:43
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Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия06:13
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Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК08:59
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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК07:01
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Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru05:45
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Уральские астрономы впервые обнаружили спиральные потоки вещества

Совместно с коллегами из Центра астрофизики Университета Гуанчжоу (Китай) и другими зарубежными учеными астрономы Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) обнаружили новые виды мазерных молекул и спиральные потоки вещества вокруг молодой массивной звезды G358.93-0.03.
Портал Поиск14 июля в 03:46
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Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском05:47
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